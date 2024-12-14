Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası bu görev için düşünülen isimlerin Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan olduğu öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday
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14 Aralık 2024 18:25
Son güncelleme 14 Aralık 2024 18:34
Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.

Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimlerle temasa başladı.

ADAYLAR FATİH TEKKE ve ÖMER ERDOĞAN 



Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.
 FATİH TEKKE

Sezona Alanyaspor ile başlayan Fatih Tekke, 7 Kasım'da Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Alanyaspor'un başında bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Tekke, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

ÖMER ERDOĞAN

Ömer Erdoğan da son olarak Alanyaspor'da görev yapmıştı. 47 yaşındaki teknik adam Nisan 2023'te göreve başladığı Alanyaspor'dan Ekim 2023'te ayrılmıştı. Ömer Erdoğan, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyor.

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