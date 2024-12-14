Sivasspor'da teknik direktörlüğe 2 aday





Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimlerle temasa başladı.



ADAYLAR FATİH TEKKE ve ÖMER ERDOĞAN







Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimlerle temasa başladı.Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

Sezona Alanyaspor ile başlayan Fatih Tekke, 7 Kasım'da Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Alanyaspor'un başında bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Tekke, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.Ömer Erdoğan da son olarak Alanyaspor'da görev yapmıştı. 47 yaşındaki teknik adam Nisan 2023'te göreve başladığı Alanyaspor'dan Ekim 2023'te ayrılmıştı. Ömer Erdoğan, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyor.