İngiliz ekibi, Barış Alper Yılmaz'ı yeniden izleyecek!

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İngiliz ekibi, Barış Alper Yılmaz'ı yeniden izleyecek!
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14 Aralık 2024 10:47
Galatasaray, 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de 38 puanla lider konumda yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Cimbom'da ortaya konan bu başarıda bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çeken oyunculardan birisi de Barış Alper Yılmaz. 24 yaşındaki sağ kanat ile ilgili son olarak flaş gelişmeler yaşanıyor. Barış Alper için o takımın yeniden devreye gireceği öğrenildi.

Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcunun sahalara geri döndüğü zaman Newcastle United gözlemcileri tarafından bir kez daha izleneceği öğrenildi.

"ÇOK YÖNLÜ, YETENEKLİ"

İngiltere merkezli haberlere göre; futbolcunun oldukça yetenekli ve çok yönlü olduğu da vurgulandı.

Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıkan Barış Alper, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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