Fenerbahçe Medicana'dan Arkas Spor'a karşı zorlu galibiyet!

Beş setlik nefes kesen mücadelede Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek galibiyete ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana'dan Arkas Spor'a karşı zorlu galibiyet!
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14 Aralık 2024 17:40
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Karyagin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratça, Can Koç)

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11

Süre: 127 dakika (28, 31, 29, 22, 17)

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