Fenerbahçe Medicana'dan Arkas Spor'a karşı zorlu galibiyet!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Karyagin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratça, Can Koç)
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11
Süre: 127 dakika (28, 31, 29, 22, 17)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Karyagin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratça, Can Koç)
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11
Süre: 127 dakika (28, 31, 29, 22, 17)