Arne Slot: 'Puan kaybımızın hakemle ilgisi yok'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 2-2 biten Fulham maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİM"



Takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Arne Slot, "Oyunculardan daha fazlasını isteyebileceğimi sanmıyorum, özellikle de bir kişi eksik kaldıktan sonra. Oyun ve sonuç açısından daha fazlasını isteyemezdim. Elbette iki puan daha alabilirdik. Maçın başında her zaman yoğun bir şekilde oynamak istersiniz ama 30 saniye sonra oyuncularımızdan birinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı, bu yüzden daha fazla yoğun bir şekilde oynayamadık. Robertson'ın sakatlığının çok ciddi olduğunu düşünüyorum çünkü genelde daha hızlı oynar. Oyuna devam etme arzusu onun karakteri hakkında çok şey söylüyor ama sonuç kırmızı karttı. Sadece ofsayt olup olmadığını merak ediyorum." sözlerini sarf etti.



"HAKEMİN BİR HATASI YOK"



Robertson'ın kırmızı kartı hakkında konuşan Slot, "Maç duygu doluydu, sayıca üstündük, hayal kırıklığı yarattı ama bu kadar sıkıntıdan sonra böyle bir oyun görmek güzeldi. Benim için kırmızı kart olayını değerlendirmek zor çünkü hakem gibi ben de sadece maç sırasında gördüm. VAR'ın bakış açısını kabul etmek zorundayız. Bu tür kararların ne kadar önemli olduğu açık. Sonuçta bir puan aldık ve bunun hakemin hatası olduğunu düşünmüyorum. Sarı kart gösterilebilecek anlar vardı ama bunlar incelikli kararlar ve bazıları lehinize olmadığında diğerlerinin de lehinize olmasını bekliyorsunuz. Ancak bugün bunu hissetmedim. Zaten sarı kart görmüş olan oyuncularından birine ikinci bir sarı kart gösterilebilecek bir bölüm vardı."ifadelerini kullandı.



