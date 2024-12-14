Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu!

Galatasaray'ın Malmö maçında Michy Batshuayi, hiçbir varlık gösteremedi. Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu!
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14 Aralık 2024 11:51
Son güncelleme 14 Aralık 2024 12:11
Mauro Icardi sezonu kapatmış, Victor Osimhen de sakatlanmıştı. Galatasaray'ın elinde kalan tek sağlam forvet Michy Batshuayi idi.

Malmö karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Belçikalı yıldız performansıyla sınıfta kaldı. Batshuayi, 15 kez topla buluşup, 14 top kaybı yaptı. Ayrıca Galatasaray Michy'nin ilk 11'de başladığı 5 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi Teknik Direktör Okan Buruk da sıkıntılı. Buruk, Batshuayi'nin etkisiz performansına çare aramaya başladı.

OSIMHEN'İN DURUMU BELLİ OLDU

Bu arada Victor Osimhen'den gelen haberler iyi. Tedaviye olumlu cevap veren Nijeryalı golcünün Trabzonspor karşısında oynama ihtimali belirdi. 

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen iyileşti. Adalesindeki ağrı ve batma geçti. Trabzonspor maçı öncesinde son kararı Okan Buruk verecek.  

 
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