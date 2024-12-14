Fatih Arda İpcioğlu'ndan tarihi başarı

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Titisee-Neustadt kasabasının ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk günü sona erdi.



Elemelerdeki 120 metrelik atlayışıyla finale çıkan Fatih Arda, 132 metrelik derecesiyle ilk 30'a girdi ve 2. tur atlayışlarına hak kazandı.



Fatih Arda, bu turda ise 134.5 metreye atlayıp 250 puana ulaştı ve Türkiye'nin Kayakla Atlama Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesini elde etti.



Organizasyonda mücadele eden bir diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir de 110 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Muhammed Ali, 94,6 puan aldığı (117,5 metre) finali 45. sırada tamamladı.



