Mourinho'nun özel isteği; Cristiano Biraghi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fiorentina'da forma giyen sol bek Cristiano Biraghi gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun özel isteği; Cristiano Biraghi
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14 Aralık 2024 17:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'dan ayrılması gündeme olan İtalyan sol bek Cristiano Biraghi ile ilgileniyor.

Haberde; Fiorentina'nın devre arasında Biraghi'nin ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

MOURINHO İSTİYOR

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve Fenerbahçe yönetiminin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.

32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fioretina formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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