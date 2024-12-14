Pendikspor sorumlusu Evrim Esendemir: "Üzgünüz kaybettik"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor sorumlusu Evrim Esendemir: 'Üzgünüz kaybettik'
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14 Aralık 2024 17:48
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, konuk olduk oldukları Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise Şanlıurfaspor'un son üç maçındaki olumsuz gidişatını evinde seyircisinin önünde değiştirme adına oyunda tempoyu yükselteceğini düşündüklerini belirterek, "Olabildiğince sakin, sabırlı bir oyun oynama önceliğimizdi ki bunu oyunun geneline yaydık. Skor üstünlüğünü de aldık oyun içinde. Bundan sonraki bölümde ikinci golü bulma adına da oyun içinde istediğimiz anları oluşturduk fakat son final paslarında biraz daha doğru tercihler olabilirdi. Üzgünüz kaybettik, rakibimizi tebrik ederiz. Anda kalmayacağız, işimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki müsabakaya da en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.
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