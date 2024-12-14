Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u rahat geçti
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14 Aralık 2024 20:30
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Shemanova, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Baird)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz)

Setler: 16-25, 23-25, 18-25

Süre: 70 dakika (20, 26, 24)

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