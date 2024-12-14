Recep Uçar: 'Alınan puan değerli'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ve Çaykur Rizespor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.



TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çaykur Rizespor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu dile getirdi.



Bunun farkında olduklarını belirten Uçar, "Bugün her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında iki tane maç oynandı. İlk yarısıyla ikinci yarısı siyahla beyaz gibi olan bir oyun." diye konuştu.



İlk devrenin planlarını ve stratejilerini gerçekleştiremedikleri bir yarı olduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti:



"Bunun ana sebebi de kazandığımız topları hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik. Bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı oldu. Rizespor ilk yarı sonunda gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla soyunma odasına girebilirdi. Burada kalecinin ortaya koyduğu performansı ve kurtardığı penaltıyı dahil edersek, 1-0'lık skorla devre arasına girmemize vesile oldu. Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyunu çevirebileceğimiz hissini vermeye çalıştık. Oyun ve oyuncu değişiklikleri bize pozitif cevaplar verdi. Günün sonunda Çaykur Rizespor'dan alınan bir puan değerli. Kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız 7 maçta 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı ve kolay kabul etmemeyi yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyorum. Ortaya koymuş oldukları mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum."



Penaltı pozisyonuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Uçar, "15 sene futbol oynayan biri olarak sadece bugün için de söylemiyorum, bu pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini ne yapması gerektiği bekleniyorsa bir türlü hakemlerle o noktada anlaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.



