Kenan Yıldız için tarihe geçecek teklif iddiası!

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kenan Yıldız için tarihe geçecek teklif iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 15:16
Juventus formasıyla adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

Haberde Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk çılgın bir teklifle Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRABİLİR

Kenan Yıldız, 80 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olursa "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery