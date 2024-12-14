Kenan Yıldız için tarihe geçecek teklif iddiası!

Juventus formasıyla adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.



Haberde Aston Villa'nın Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk çılgın bir teklifle Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.



ARDA TURAN'IN REKORUNU KIRABİLİR



Kenan Yıldız, 80 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olursa "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olmuştu.



Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yaptı.



