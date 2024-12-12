Kredi kartıyla sigara alırken komisyon yasal mı? 2024

Kredi kartıyla sigara alımında bazı işletmelerin komisyon ücreti alması tüketiciler arasında mağduriyete yol açıyor. Peki, bu uygulama yasal mı?



Kredi Kartı ile Sigara Alımında Komisyon Uygulaması Yasal mı?



Türkiye'de kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon talep edilmesi genellikle yasalarla sınırlandırılmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre, işletmeler ürün veya hizmet fiyatını kartla ya da nakit ödeme yapılmasına göre farklı belirleyemez. Bu nedenle sigara alımında komisyon uygulaması da yasal değildir.



Müşteri tarafından şikayet edilmesi durumunda işletmeye 200 bin lira ceza kesileceği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık ''Yasaya göre üye iş yerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihlal edildiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunarak kredi kartından fark veya komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesileceğini duyurmuştu. Bu durumla karşılaşan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunması gerekir'' açıklamasında bulundu

Haber ile daha fazlasına ulaşın: