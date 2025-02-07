Galatasaray'da Yusuf Demir, yönetimin kafasını karıştırdı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, Boluspor karşısında 1 gol ve 2 asistle göz doldurdu, takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf Demir, yönetimin kafasını karıştırdı
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07 Şubat 2025 15:40

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir, Boluspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Morata ve Ahmed Kutucu'ya asist yaparken bir de gol atan 21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında takıma faydalı olabileceğini gösterdi.

Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Yusuf, bu başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve süre aldıkça en iyi performansını sergilemeye çalışacağını ifade etti.

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