Galatasaray'da yıldızlar endişe yaratıyor!

Son 6 maçında 1 kez kazanan Galatasaray'da Sara'nın 17; Mertens'in 10, Barış Alper'in 6 ve Yunus Akgün'ün 4 maçtır gol atamaması sıkıntı yaratıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yıldızlar endişe yaratıyor!
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04 Mart 2025 12:37

Galatasaray'da birçok futbolcu uzun zamandır gol atamıyor. Cimbom'un önemli yıldızlarının gol atamaması takımın Süper Lig; Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki performansını olumsuz yönde etkiliyor. 

Sarı-Kırmızılılar'da Gabriel Sara 17; Driens Mertens 10, Barış Alper Yılmaz 6 ve Yunus Akgün 4 maçtır gole hasret. Son 6 maçında 1 kez kazanan ve Avrupa'dan elenen Galatasaray'da bu yıldızların etkisiz performansı ve gol atamaması kötü senaryonun sebebi olarak yorumlanıyor. 

Ayrıca Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Cimbom'un, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesi de Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratıyor.

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