Galatasaray'da yeni kaleci planı!

Fernando Muslera'nın ardından kaleci planlamasını yapan Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer ya da Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'dan birini renklerine katamazsa Lyon'dan Lucas Perri'yi kadrosuna katacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni kaleci planı!
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17 Şubat 2025 09:03
Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera macerasının artık sonuna geliniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve futbolu bırakma düşüncesi olan 38 yaşındaki Muslera'nın alternatifi için ocak ayından itibaren kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, temmuza kadar transferi çözmek istiyor.

GALATASARAY'IN KALECİ PLANLARI

Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile görüşen Galatasaray Yönetimi, Trabzonspor ile de Uğurcan Çakır'ın durumunu görüşecek. Yabancı kontenjanı yüzünden önceliği yerli isimlere veren sarı-kırmızılılar, Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri için de girişimlerine başladı.

27 yaşındaki kalecinin temsilcisiyle İstanbul'da görüşmede bulunan Galatasaray, olumlu yanıt aldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Perri'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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