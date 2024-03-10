Galatasaray'da yeni joker Berkan Kutlu!

Galatasaray'da Berkan Kutlu, teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sol bekin ardından stoperde de görev yapmaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da yeni joker Berkan Kutlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 16:04
Son güncelleme 10 Mart 2024 16:05
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu sezon yaşanan sorunlara kadro içinden çözüm bulmasının son örneği Berkan Kutlu oldu.

50 yaşındaki teknik adam, devre arasında Genoa'dan takıma geri dönen Berkan Kutlu'ya orijinal mevkisi orta sahanın yanı sıra sol bek ve stoperde de görev verdi.

Rizespor karşılaşmasında stoperde Victor Nelsson'a eşlik eden Berkan, Kasımpaşa maçında da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yetişmemesi durumunda aynı bölgede görev yapabilir.

Okan Buruk daha önce de Kaan Ayhan'ı; orta saha, stoper, sağ bekte kullanmıştı. Başarılı teknik adam, Barış Alper Yılmaz'dan ise; sağ kanat, santrfor, sağ ve sol bek olarak faydalandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery