Galatasaray'da yeni joker Berkan Kutlu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu sezon yaşanan sorunlara kadro içinden çözüm bulmasının son örneği Berkan Kutlu oldu.
50 yaşındaki teknik adam, devre arasında Genoa'dan takıma geri dönen Berkan Kutlu'ya orijinal mevkisi orta sahanın yanı sıra sol bek ve stoperde de görev verdi.
Rizespor karşılaşmasında stoperde Victor Nelsson'a eşlik eden Berkan, Kasımpaşa maçında da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yetişmemesi durumunda aynı bölgede görev yapabilir.
Okan Buruk daha önce de Kaan Ayhan'ı; orta saha, stoper, sağ bekte kullanmıştı. Başarılı teknik adam, Barış Alper Yılmaz'dan ise; sağ kanat, santrfor, sağ ve sol bek olarak faydalandı.
50 yaşındaki teknik adam, devre arasında Genoa'dan takıma geri dönen Berkan Kutlu'ya orijinal mevkisi orta sahanın yanı sıra sol bek ve stoperde de görev verdi.
Rizespor karşılaşmasında stoperde Victor Nelsson'a eşlik eden Berkan, Kasımpaşa maçında da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yetişmemesi durumunda aynı bölgede görev yapabilir.
Okan Buruk daha önce de Kaan Ayhan'ı; orta saha, stoper, sağ bekte kullanmıştı. Başarılı teknik adam, Barış Alper Yılmaz'dan ise; sağ kanat, santrfor, sağ ve sol bek olarak faydalandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU