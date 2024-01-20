Galatasaray'da yeni gözde Kerem Demirbay!

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay son dönemdeki başarılı futboluyla dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni gözde Kerem Demirbay!
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20 Ocak 2024 10:24
Ümraniyespor'la önceki akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 asiste imza atan Demirbay bir kez daha alkışları topladı.

Hem şık pasları hem orta sahadaki mücadelesi hem de duran toplardaki başarısıyla vitrine çıkan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni gözdesi haline geldi.

Zaha ve Tete gibi isimlerin sessiz kaldığı bir dönemde kalitesini gösteren Kerem Demirbay, ligde son olarak Sivas'ta gol atarken, Kayseri maçında ise penaltı pozisyonunda ortayı yapan isim olmuştu.

Kerem'in performansından memnun olan Okan Buruk'un Torreira'nın yanında tecrübeli futbolcuyu oynatmaya devam edeceği belirtildi. Leverkusen'den 3,7 milyon euroya transfer edilen Kerem 3 yıllık imza atmıştı. 

 
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