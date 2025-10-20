Galatasaray'da Victor Osimhen göreve!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor.
YEDEK KALDI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riski nedeniyle Nijeryalı futbolcuyu, Başakşehir maçında yedek bırakmıştı.
YENİDEN İLK 11'E
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında Osimhen'e yeniden 11'de forma verecek. Sarı-kırmızılılarda bu kararla birlikte Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Mauro Icardi, yeniden kulübeye geçecek.
Osimhen, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçını kaçırmış ve sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki Liverpool maçında formasına kavuşan Osimhen, penaltıdan attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.
YEDEK KALDI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riski nedeniyle Nijeryalı futbolcuyu, Başakşehir maçında yedek bırakmıştı.
YENİDEN İLK 11'E
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında Osimhen'e yeniden 11'de forma verecek. Sarı-kırmızılılarda bu kararla birlikte Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Mauro Icardi, yeniden kulübeye geçecek.
Osimhen, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçını kaçırmış ve sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki Liverpool maçında formasına kavuşan Osimhen, penaltıdan attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.