19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Galatasaray'da Victor Osimhen göreve!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında ilk 11'de forma giyecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor.

YEDEK KALDI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riski nedeniyle Nijeryalı futbolcuyu, Başakşehir maçında yedek bırakmıştı.

YENİDEN İLK 11'E

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında Osimhen'e yeniden 11'de forma verecek. Sarı-kırmızılılarda bu kararla birlikte Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Mauro Icardi, yeniden kulübeye geçecek.

Osimhen, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçını kaçırmış ve sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki Liverpool maçında formasına kavuşan Osimhen, penaltıdan attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

