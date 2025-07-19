Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Victor Nelsson şu ana kadar hazırlık kampındaki performansıyla da sınıfta kaldı.
Danimarkalı stoperin ayrıca disiplinsiz hareketleriyle de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çektiği belirtiliyor.
ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ
Nelsson'un sürekli tesislerde üzerinde İngilizce olarak "Bu iş yerinde çalışmak istemiyorum" yazılı bir şapkayla gezdiği ve bu şekilde teknik heyete mesaj gönderdiği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi bir an önce Nelsson'a takım bulabilmek için yoğun çaba harcıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 144 maça çıkan Nelsson, 3 gol kaydetti.
Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!
Galatasaray'da gözden çıkarılan Victor Nelsson, kamptaki düşük performansı ve tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çekti.
Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Victor Nelsson şu ana kadar hazırlık kampındaki performansıyla da sınıfta kaldı.
Galatasaray
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