Galatasaray'da veda ihtimali: Berkan Kutlu

Galatasaray, orta saha rotasyonundaki iki futbolcusuna veda edebilir.
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ın da kontratları devam ediyor. Galatasaray'ın özellikle Kerem'le yolları ayırma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Aynı plan doğrultusunda Mario Lemina'ya alternatif defansif bir orta saha alınarak, Berkan'ın da gönderilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ın da kontratları devam ediyor. Galatasaray'ın özellikle Kerem'le yolları ayırma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Aynı plan doğrultusunda Mario Lemina'ya alternatif defansif bir orta saha alınarak, Berkan'ın da gönderilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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