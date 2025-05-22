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Galatasaray'da üç isim için ayrılık ihtimali!

Galatasaray'da forma şansı az olan Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir gibi isimlerle kiralık ya da bonservisleriyle yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

calendar 22 Mayıs 2025 11:49
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da üç isim için ayrılık ihtimali!
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Süper Lig'de üst üste üçüncü zafere ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu devam ederken, kadro çalışmaları da başladı.

Bu yaz transfer dönemi, hedefi lokal başarıdan Avrupa'ya çeviren sarı-kırmzılılar için fazlasıyla önem taşıyor.

Sarı-kırmızılılar iki sezondur Avrupa'ya erken veda ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilk kez katılacak Galatasaray, ilklerin takımı olduğunu gösterme peşinde.

KADRODA DEĞİŞİM

Kadrosunda faydalanamadığı birçok oyuncu bulunan sarı-kırmızılıları değişim de bekliyor.

AYRILIK İHTİMALLERİ

Forma şansı az olan Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir gibi isimlerle kiralık ya da bonservisleriyle yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.


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