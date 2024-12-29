Galatasaray'da transfer zora girdi: Mikautadze

Galatasaray'da ara transfer için düşünülen isimlerden Georges Mikautadze için Olympique Lyon sorun çıkardı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da transfer zora girdi: Mikautadze
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29 Aralık 2024 09:15
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze için yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı.

Olympique Lyon'un indirime yanaşmadığı gibi, bonservisin önemli kısmını peşin istemesinin sorun yarattığı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği 24 yaşındaki Gürcü futbolcunun bu nedenle transferinin zora girdiği belirtildi.

"3 YILDIR İZLİYORUZ"

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN DYBALA

Mikautadze'de yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası sarı-kırmızılılarda Dybala konusunda yeniden bir çalışma olabileceği öğrenildi. Diğer taraftan yine ön taraf için alternatifler arasında bulunan Kolo Muani konusunda da beklentinin sürdüğü bildirildi. 

 
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