Galatasaray'da 2-1 kazanılan Göztepe maçı sonra transfer zirvesi gerçekleşti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu arasında yapılan toplantıda yol haritası belirlendi.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Buna göre bu hafta özellikle Milan Skriniar ve Georges Mikautadze transferlerinde önemli gelişmeler beklendiği öğrenildi. Her iki futbolcu için de kulüpleriyle kıran kırana pazarlıklar yapılacağı vurgulandı.
Sarı-kırmızılılar, PSG'nin 29 yaşındaki stoperi Skriniar'ın yarım sezonluk ücretinin yüzde 60'lık kısmı olan 3 milyon euroyu ödemeyi kabul etti.
RAKİP DORTMUND
Öte yandan Skriniar ile Almanya'dan Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund da ilgileniyor. Okan Buruk'un savunmanın göbeğine yapmak istediği takviyeler arasında en one çıkan aday olan Skriniar'a taliplerin artması görüşmelerdeki hızı kesti. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha agresif bir yol izlemesi bekleniyor.
MIKAUTADZE'YE 23 MİLYON EURO
Mikautadze için ise Galatasaray'ın son olarak 23 milyon euroluk bir paket teklif hazırladığı öğrenildi. Fransız basını, son olarak Galatasaray'ın Mikautadze için bonuslarla birlikte 21 milyon euro teklif ettiğini ve Lyon'un bu teklifi kabul etmediğini duyurmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu arasında yapılan toplantıda yol haritası belirlendi.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Buna göre bu hafta özellikle Milan Skriniar ve Georges Mikautadze transferlerinde önemli gelişmeler beklendiği öğrenildi. Her iki futbolcu için de kulüpleriyle kıran kırana pazarlıklar yapılacağı vurgulandı.
Sarı-kırmızılılar, PSG'nin 29 yaşındaki stoperi Skriniar'ın yarım sezonluk ücretinin yüzde 60'lık kısmı olan 3 milyon euroyu ödemeyi kabul etti.
RAKİP DORTMUND
Öte yandan Skriniar ile Almanya'dan Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund da ilgileniyor. Okan Buruk'un savunmanın göbeğine yapmak istediği takviyeler arasında en one çıkan aday olan Skriniar'a taliplerin artması görüşmelerdeki hızı kesti. Galatasaray'ın bu konuda biraz daha agresif bir yol izlemesi bekleniyor.
MIKAUTADZE'YE 23 MİLYON EURO
Mikautadze için ise Galatasaray'ın son olarak 23 milyon euroluk bir paket teklif hazırladığı öğrenildi. Fransız basını, son olarak Galatasaray'ın Mikautadze için bonuslarla birlikte 21 milyon euro teklif ettiğini ve Lyon'un bu teklifi kabul etmediğini duyurmuştu.