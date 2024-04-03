Galatasaray'da Torreira yine her yerde!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Hatayspor maçındaki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torreira yine her yerde!
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03 Nisan 2024 11:45
Son güncelleme 03 Nisan 2024 12:16
Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Hatayspor karşısında da her zamanki başarılı futbolunu sürdürdü.

Orta alanda oyunun hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı. 

 
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