Galatasaray'da Torreira yine her yerde!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Hatayspor karşısında da her zamanki başarılı futbolunu sürdürdü.
Orta alanda oyunun hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı.
Orta alanda oyunun hem savunma hem hücum kısmında takımına büyük bir katkı veren Torreira, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Uruguaylı yıldız, maçın yüzde 92 ile en fazla pas isabeti bulan ismi olurken, 4 top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sinden başarıyla ayrıldı.