Galatasaray'da Tete'nin durumu netleşiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da yeni sezon öncesi durumu merak edilen yıldızlardan Tete için şartlar netleşti. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için taleplerini belirlemiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Tete'nin durumu netleşiyor
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25 Haziran 2024 08:52
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor.

Tüm kulvarlarda iddialı bir kadro adına takviye girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ayrılık ihtimalleri de gündemde. Bu anlamda durumu dikkat çeken isimlerin başında Tete geliyor.

ASLAN'IN KAPISINI ÇALDILAR

Galatasaray'daki ilk sezonunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Tete'nin yine de transfer piyasasındaki talipleri dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için teklifler alsa d aşu ana kadar gerçekleşen girişimler 7 milyon Euro civarındaydı.

TALEP NET!

14 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay... İşte Galatasaray'ın Tete'yi isteyen kulüplere sunduğu son şart bu.

Sağ kanada takviye de yapmaya hazırlanan Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Ancak 14 milyon Euro altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak. 



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