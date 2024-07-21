Galatasaray'da Tete kararı: 8-10 milyon euro

Yabancı sayısını azaltmaya çalışan Galatasaray'ın en revaçtaki oyuncularından biri de Tete.
Brezilyalı futbolcuya özellikle ülkesinden çok ciddi talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yeteneğe gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.
BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO
Galatasaray'ın Sambacı'dan bonservis beklentisi de 8-10 milyon Euro civarında. Cim Bom böylece hem bedavaya aldığı Tete'den para kazanacak hem de yabancı kontenjanında ve transfer bütçesinde yer açmış olacak.
45 MAÇTA 9 GOLE KATKI
24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcuya özellikle ülkesinden çok ciddi talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yeteneğe gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.
BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO
Galatasaray'ın Sambacı'dan bonservis beklentisi de 8-10 milyon Euro civarında. Cim Bom böylece hem bedavaya aldığı Tete'den para kazanacak hem de yabancı kontenjanında ve transfer bütçesinde yer açmış olacak.
45 MAÇTA 9 GOLE KATKI
24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.