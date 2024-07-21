Galatasaray'da Tete kararı: 8-10 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da ayrılık planları yapıyor. Ayrılması planlanan ilk oyunculardan biri Tete.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Tete kararı: 8-10 milyon euro
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21 Temmuz 2024 10:00
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 10:04
Yabancı sayısını azaltmaya çalışan Galatasaray'ın en revaçtaki oyuncularından biri de Tete.

Brezilyalı futbolcuya özellikle ülkesinden çok ciddi talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yeteneğe gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.

BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Sambacı'dan bonservis beklentisi de 8-10 milyon Euro civarında. Cim Bom böylece hem bedavaya aldığı Tete'den para kazanacak hem de yabancı kontenjanında ve transfer bütçesinde yer açmış olacak.



45 MAÇTA 9 GOLE KATKI

24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.





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