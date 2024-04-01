Galatasaray'da Tete belirsizliği

Şu ana kadar beklentilerin altında kalan Tete'nin Galatasaray'daki geleceğinin sezon sonu şekillenmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da Tete belirsizliği
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01 Nisan 2024 11:19
Galatasaray'da şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin geleceğinin sezon sonu şekillenmesi bekleniyor.

Sambacı, performansını artırırsa yeni sezonda da Galatasaray'da devam edeceği, aksi takdirde ise oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı da gelen bilgiler arasında.

9 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.  

 
 

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