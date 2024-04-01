Galatasaray'da şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin geleceğinin sezon sonu şekillenmesi bekleniyor.
Sambacı, performansını artırırsa yeni sezonda da Galatasaray'da devam edeceği, aksi takdirde ise oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı da gelen bilgiler arasında.
9 GOLE KATKI
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sambacı, performansını artırırsa yeni sezonda da Galatasaray'da devam edeceği, aksi takdirde ise oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı da gelen bilgiler arasında.
9 GOLE KATKI
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.