Galatasaray'da tarihi değişiklik: Seçim süresi ve ibra!

Galatasaray Kulübü, tüzükte yer alan bazı maddelerin tartışılması için genel kurulda bir araya geldi. Seçim süresi 3 yıldan 2 yıla indi;

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Galatasaray'da tarihi değişiklik: Seçim süresi ve ibra!
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10 Haziran 2023 10:46
Son güncelleme 10 Haziran 2023 11:11
Galatasaray genel kurulu, kulüp tüzüğünde yer alan birtakım maddelerin değişimi için toplandı.

Galatasaray'da seçim süresinin 2 yıla indirilmesi ve ibraya ilişkin bağlantılı maddelerde öngörülen değişiklikler olmak üzere toplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

"Verdiğimiz önemli sözlerden birini tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak çok önemliydi. 'Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'a bu kupa çok yakıştı. Şimdi hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek."

"Şimdi hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Bu tüzük tadil genel kurulunu şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Desteğinizle, Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum."



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