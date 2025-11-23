Zenit'te forma giyen Brezilyalı stoper Nino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
RTI Esporte'nin haberine göre, Galatasaray, Nino'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların savunmaya takviye arayışında Brezilyalı oyuncunun alternatifler arasında yer aldığı kaydedildi.
GALATASARAY'IN RAKİBİ: OLYMPIACOS
Haberde, Olympiacos'un da Nino'yu takip ettiği ve iki kulübün oyuncuyu "ulaşılabilir" bir hedef olarak gördüğü aktarıldı.
Galatasaray'da stoper hedefi Nino!
