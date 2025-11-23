Galatasaray'da stoper hedefi Nino!

Zenit'te forma giyen Brezilyalı stoper Nino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.



RTI Esporte'nin haberine göre, Galatasaray, Nino'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların savunmaya takviye arayışında Brezilyalı oyuncunun alternatifler arasında yer aldığı kaydedildi.



GALATASARAY'IN RAKİBİ: OLYMPIACOS



Haberde, Olympiacos'un da Nino'yu takip ettiği ve iki kulübün oyuncuyu "ulaşılabilir" bir hedef olarak gördüğü aktarıldı.







