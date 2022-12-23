Galatasaray'da son çare Fode Ballo-Toure

Ara transfer döneminde Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürüyor.Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi Club Brugge'de olan Maxim De Cuyper'den olumlu sonuç alamayan sarı-kırmızılılar sezon başında ilgilendiği Fode Ballo- Toure'yi tekrar gündemine soktu.Milan'da yedek kalan 25 yaşındaki Senegalli sol bek son çare olarak düşünülüyor. Toure'den daha iyi alternatifler bakan Galatasaray ocak ayında mutlak surette takviyeye kararlı.Teknik direktör Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar ligde oynanacak 4 maçta sol bekte Kazımcan Karataş'ı kullanacak. Kazımcan'ı kulübede Emre Taşdemir yedekleyecek.