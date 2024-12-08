Galatasaray'da Sivas öncesi kritik toplantı

TFF ile yaşanan tartışmalı süreç, sarı-kırmızılıları bir araya getirdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Sivas maçı öncesinde tekvücut oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sivas öncesi kritik toplantı
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08 Aralık 2024 09:22
Galatasaray'da, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan ihtilaflı süreç sonrasında büyük kenetlenme sağlandı. Sarı-kırmızılılar, zorlu Sivas maçı öncesi tekvücut oldu.

DURSUN ÖZBEK: "HESABINI SORARIZ"

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun, önceki gün gerçekleştirdiği Florya çıkarmasında takımla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, "Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Biz saha dışında kavgamızı vereceğiz. Siz elinizden gelen mücadeleyi vermeye devam edin. Sahada hakkınız yenilirse hesabını sorarız. Bu konuda en ufak bir tereddütünüz olmasın" dediği öğrenildi.

OKAN BURUK: "NASIL CESARETLENDİLER GÖRDÜNÜZ"

Teknik Direktör Okan Buruk'un da takımla yaptığı toplantıda Sivas maçının zorluğuna dikkat çekerek, "Saha ve hava şartları daha kötü olabilirdi. Soğuk bir iklime gidiyoruz. Bir puan kaybında rakibimizin nasıl cesaretlendiğini gördünüz. Biz böyle kenetlenmeye devam edersek ve her maçı ciddiye alırsak bütün olumsuz faktörlere rağmen kazanırız" diye konuştuğu belirtildi.



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