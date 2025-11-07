Galatasaray'da Singo etkisi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçıran Wilfried Singo, Ajax maçında sanki hiç sahalardan uzak kalmamış gibiydi.
Hollanda deplasmanında 73 kez topla buluşan Fildişi Sahilli savunmacı yüzde 92 pas isabetiyle oynadı.
10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 3 kez top çaldı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Singo, "Şampiyonlar Ligi'ne elenmeye değil, Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu göstermeye geldik" dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 8 maçta giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 asist kaydetti.
