Galatasaray'da Sara aranıyor!

Galatasaray'da sezon başında iyi bir çıkış yapan ancak kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara, 17 gün sonra formasına kavuşsa da eski performansının çok uzağında kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sara aranıyor!
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15 Şubat 2025 10:38
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kulüp bonservis rekorunu kırarak transfer ettiği Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı.

Özellikle Fenerbahçe derbisinde sergilediği futbol ve attığı gol sonrasında ise Galatasaray taraftarının gönlüne taht kurmuş ve "Yıllardır aranan 8 numara nihayet geldi" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Ancak Sara, Ziraat Türkiye Kupası'nndaki Başakşehir maçında sakatlandı. Brezilyalı oyuncu, 8 Aralık'taki bu maçta diz iç yan bağlarında gerilme tespit edildiği için 17 gün (4 maç) formasından uzak kaldı.

BİR TÜRLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEDİ

Galatasaray'ın ligde Konyaspor'la oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak formasına kavuşan Sara, sakatlığı sonrasında ise bir türlü eski günlerine dönemedi ve skor katkısı da veremedi.

2 GOL, 7 ASİST

Sakatlık sonrası oynadığı mücadelelerde skora etki edemeyen 25 yaşındaki oyuncunun 2 gol, 7 asistlik performansı bulunuyor.  

 

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