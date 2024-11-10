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Galatasaray'da sakatlık: Ismail Jakobs

Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da sakatlık: Ismail Jakobs
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10 Kasım 2024 17:13
Son güncelleme 10 Kasım 2024 17:14
Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.

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