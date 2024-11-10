Galatasaray'da sakatlık: Ismail Jakobs

Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.
Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.
Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.
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