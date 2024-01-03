Galatasaray'da Sacha Boey fark yarattı!

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, performansıyla Süper Lig'deki savunma oyuncuları arasında ciddi bir fark yarattı.
Ligin ilk yarısında rakip sahada en fazla top kazanan oyuncular listesinde, 73 kezle zirvede yer alan genç futbolcunun en yakın takipçisi, 59 top kazanan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu.
Konyaspor'dan Guilherme (51), Kayserispor'dan Lionel Carole (47) ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı (46) da bu alanda ilk 5'e girmeyi başaran diğer savunmacılar oldu.
Ligin ilk yarısında rakip sahada en fazla top kazanan oyuncular listesinde, 73 kezle zirvede yer alan genç futbolcunun en yakın takipçisi, 59 top kazanan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu.
Konyaspor'dan Guilherme (51), Kayserispor'dan Lionel Carole (47) ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı (46) da bu alanda ilk 5'e girmeyi başaran diğer savunmacılar oldu.
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