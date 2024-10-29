Galatasaray'da rekora doğru!

Galatasaray, Samsunspor maçını da kazanırsa rekor kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da rekora doğru!
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29 Ekim 2024 09:35
Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş engelini de 3 puanla aşan sarı-kırmızılılar, 2023-24'teki ilk 10 maçtaki 28 puanlık rekorunu egale etti.

Galatasaray, Samsunspor maçını da kazanırsa kendi rekorunu kıracak.

Gelecek haftayı ligde BAY geçecek Galatasaray, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Kasım'da ise ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

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