Galatasaray'da rekora doğru!

Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş engelini de 3 puanla aşan sarı-kırmızılılar, 2023-24'teki ilk 10 maçtaki 28 puanlık rekorunu egale etti.
Galatasaray, Samsunspor maçını da kazanırsa kendi rekorunu kıracak.
Gelecek haftayı ligde BAY geçecek Galatasaray, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Kasım'da ise ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş engelini de 3 puanla aşan sarı-kırmızılılar, 2023-24'teki ilk 10 maçtaki 28 puanlık rekorunu egale etti.
Galatasaray, Samsunspor maçını da kazanırsa kendi rekorunu kıracak.
Gelecek haftayı ligde BAY geçecek Galatasaray, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Kasım'da ise ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.