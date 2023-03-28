Galatasaray milli ara sonrasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmaya teknik direktör Okan Buruk özel hazırlık yapıyor.Sarı- kırmızılı takım, ligde oynadığı son karşılaşmada Konyaspor'a deplasmanda yenilmiş ve 14 maçlık tarihi galibiyet serisi sona ermişti. Fenerbahçe'nin kazanmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 6'ya düşerken Buruk Adana Demirspor karşısında yeni bir kayıp yaşamak istemiyor ve tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.Milli arada Karabağ ile özel bir maç yapan 2-1 kazanarak moral bulan sarı-kırmızılı takımda, Kaan Ayhan yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Kaan'ın ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken Buruk, Abdülkerim ve Nelsson arasında bir tercih yapacak. Abdülkerim, Konya karşısında bekleneni verememiş, Nelsson ise Kazakistan karşısında sınıfta kalmıştı. Mertens ve Midtsjö de forma bekleyen isimler arasına eklendi. Karabağ karşısında 77 dakika sahada kalan Zaniolo da çıkışta olduğunu gösterdi.Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan Karabağ maçında Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçti. Asist sahanın başarılı ismi Kaan Ayhan'dan geldi. İkinci golü ise penaltıdan İcardi kaydetti.Mart ayında sadece 3 maça çıkan ve birinde yenilmekten kurtulamayan Galatasaray'ı Nisan ayında nispeten daha yoğun bir program bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek ay birisi Başakşehir'le kupa maçı olmak üzere 6 karşılaşmaya birden çıkacak. Adana Demir'le başlayacak seri, deplasmandaki Beşiktaş derbisiyle sona erecek.