Galatasaray'da puan kaybının nedenleri!

Galatasaray'ın mutlak favori olarak çıktığı Eyüpspor maçında kaybettiği iki puan büyük hayal kırıklığı yaratırken, aslında hafta boyunca yaşananlar bir anlamda bu sonucu getirdi.
İşte sarı-kırmızılılara göre adım adım puan kaybını getiren faktörler:
TFF'NİN PAZAR OYNATMASI: Galatasaray, Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını pazartesi oynattı. Perşembe gecesi Hollanda'da oynayan Galatasaray'ın yorgunluk ve sakatlık çekincesi vardı. 72 saatten önce karşılaşmaya çıkılması, sakatlık riski yaratıyordu. Abdülkerim'in sakatlığı şüpheleri doğru çıkardı. Bu arada müsabakanın ısrarla pazar günü oynanmasında yayıncı kuruluşun etkisinin olmadığı ortaya çıktı.
ÇAKIR VE ENGİN ATAMALARI: Kasımpaşa maçındaki yönetimi nedeniyle Galatasaray tarafından Oğuzhan Çakır istenmiyordu. Buna karşın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir televizyon yayınında yeniden verileceği sinyalini vermişti. Erkan Engin'in de VAR'da görevlendirilmesi gerginliği artırdı. Eray Yazgan'ın maç öncesindeki basın toplantısı, bu rahatsızlığı gösterdi.
ROTASYONA GİTMEDİ: Okan Buruk'un yorgunluğa ve bazı formsuzluklara rağmen ideal kadroyu sahaya sürerek risk aldı. Üçlü savunma tercihi ise puan kaybının nedenleri arasında gösterildi.
ARDA TURAN VE DUYGUSAL HAVA: Maç öncesi Arda Turan tribünlere çağrılıp çiçek verildi. Galatasaraylı futbolcular da ona gidip sarıldılar. Oluşan bu atmosferin ve Eyüpspor'un 9 eksikle maça çıkmasının, sarı-kırmızılılarda rehavete yol açtığı iddia edildi.
İşte sarı-kırmızılılara göre adım adım puan kaybını getiren faktörler:
TFF'NİN PAZAR OYNATMASI: Galatasaray, Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını pazartesi oynattı. Perşembe gecesi Hollanda'da oynayan Galatasaray'ın yorgunluk ve sakatlık çekincesi vardı. 72 saatten önce karşılaşmaya çıkılması, sakatlık riski yaratıyordu. Abdülkerim'in sakatlığı şüpheleri doğru çıkardı. Bu arada müsabakanın ısrarla pazar günü oynanmasında yayıncı kuruluşun etkisinin olmadığı ortaya çıktı.
ÇAKIR VE ENGİN ATAMALARI: Kasımpaşa maçındaki yönetimi nedeniyle Galatasaray tarafından Oğuzhan Çakır istenmiyordu. Buna karşın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir televizyon yayınında yeniden verileceği sinyalini vermişti. Erkan Engin'in de VAR'da görevlendirilmesi gerginliği artırdı. Eray Yazgan'ın maç öncesindeki basın toplantısı, bu rahatsızlığı gösterdi.
ROTASYONA GİTMEDİ: Okan Buruk'un yorgunluğa ve bazı formsuzluklara rağmen ideal kadroyu sahaya sürerek risk aldı. Üçlü savunma tercihi ise puan kaybının nedenleri arasında gösterildi.
ARDA TURAN VE DUYGUSAL HAVA: Maç öncesi Arda Turan tribünlere çağrılıp çiçek verildi. Galatasaraylı futbolcular da ona gidip sarıldılar. Oluşan bu atmosferin ve Eyüpspor'un 9 eksikle maça çıkmasının, sarı-kırmızılılarda rehavete yol açtığı iddia edildi.