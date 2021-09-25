Galatasaray'da özel 'duran top' hazırlığı

Süper Lig'in en çok duran top kullanan takımlarından biri olan Galatasaray'da Fatih Terim duran top çalışmalarına ağırlık verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da özel 'duran top' hazırlığı
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25 Eylül 2021 12:34
Süper Lig'in en çok korner kullanan takımların başında gelen Galatasaray, bu durumu lehine çeviremiyor.

Terim'in öğrencileri bu sezon kornerlerden sadece Hatay maçında Luyindama ile gol bulabildi.

Florya'da yapılan taktik antrenmanlarda farklı korner organizasyonları üzerinde durulmaya başlandığı öğrenildi. 


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