20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
0-051'
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse!

Kış transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Club Brugge'ün yıldızı Onyedika olmazsa rotayı Rennes'in genç yeteneği Djaoui Cisse'ye çevirecek.

calendar 20 Ekim 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse!
Galatasaray, yaklaşan kış transfer dönemi öncesi orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
 
Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isim ise Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika.
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Onyedika için kesenin ağzını açmaya hazır. Belçika ekibini ikna edebilmek adına 30 milyon euroya kadar bir bonservis teklif edilebileceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil.
 
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson'un olası ayrılığına önlem olarak Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Lille ve Bologna gibi Avrupa kulüpleri de 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
 
Eğer sarı-kırmızılılar Onyedika transferinde mutlu sona ulaşamazsa, rota Rennes'in genç yıldızı Djaoui Cisse'ye çevrilecek.
 
Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor. Onyedika transferinden sonuç alınamaması durumunda, sarı-kırmızılıların Cisse için resmi teklifte bulunabileceği konuşuluyor.
 
Rennes cephesi, genç oyuncunun potansiyelinin farkında olsa da cazip bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında bir satışa sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahada hem defansif katkı verebilecek hem de tempolu oyun yapısına uygun isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
