Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse!

Galatasaray , yaklaşan kış transfer dönemi öncesi orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isim ise Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Onyedika için kesenin ağzını açmaya hazır. Belçika ekibini ikna edebilmek adına 30 milyon euroya kadar bir bonservis teklif edilebileceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson'un olası ayrılığına önlem olarak Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Lille ve Bologna gibi Avrupa kulüpleri de 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Eğer sarı-kırmızılılar Onyedika transferinde mutlu sona ulaşamazsa, rota Rennes'in genç yıldızı Djaoui Cisse'ye çevrilecek.

Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor. Onyedika transferinden sonuç alınamaması durumunda, sarı-kırmızılıların Cisse için resmi teklifte bulunabileceği konuşuluyor.

Rennes cephesi, genç oyuncunun potansiyelinin farkında olsa da cazip bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında bir satışa sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahada hem defansif katkı verebilecek hem de tempolu oyun yapısına uygun isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.