Galatasaray'da Okan Buruk, yeni transferlerin üstünü çizdi!

Galatasaray geçen seneden kalanların ekmeğini yiyor. Aslan bu sezon transferde büyük hayal kırıklığı yaşadı, yenilerde karavana atması çok eleştiri aldı. Özellikle kupadaki Fatih Karagümrük maçında kötü oyunları ile tepki toplayan Wilfried Zaha ve Tete, bu sezonki transferleri tartışmaya açtı.
Galatasaray bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı sol bek Angelino ile yollarını devre arasında ayırırken 8 numara olarak alınan Tanguy Ndombele ise sıfır katkı verdi.
ŞİMDİDEN BİLETİNİ HAZIRLADI
Sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.
EN İHTİYAÇ DUYULDUĞU ANDA YALNIZ BIRAKTI
Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.
Yine yaz döneminde kadroya katılan Halil Dervişoğlu, devre arasında Hatay'a kiralandı. Carlos Vinicius performansı ile eleştirilirken, Serge Aurier ise henüz ortada görünmedi.
NEREDESİN OLIVEIRA?
Galatasaray'da Sergio Oliveira kötü döndü. Kupadaki Fatih Karagümrük maçında 11'de başlayan ve istenen performansı sergileyen Portekizli futbolcunun bu hali endişe yarattı. Orta alanda Ndombele'den yararlanamayan, Berkan'ın da yetersiz kalması nedeniyle alternatifi bulunmayan Teknik Direktör Okan Buruk için Oliveira'nın bu hali sıkıntı yarattı.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında orta sahaya takviye yapmamasının bedelini erken ödemeye başladı. Aslan'da Torreira ile Kerem Demirbay neredeyse alternatifsiz kaldı. Aurier'in sakatlığından dolayı Kaan Ayhan da orta alanda değerlendirilemiyor.
Galatasaray bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı sol bek Angelino ile yollarını devre arasında ayırırken 8 numara olarak alınan Tanguy Ndombele ise sıfır katkı verdi.
ŞİMDİDEN BİLETİNİ HAZIRLADI
Sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.
EN İHTİYAÇ DUYULDUĞU ANDA YALNIZ BIRAKTI
Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.
Yine yaz döneminde kadroya katılan Halil Dervişoğlu, devre arasında Hatay'a kiralandı. Carlos Vinicius performansı ile eleştirilirken, Serge Aurier ise henüz ortada görünmedi.
NEREDESİN OLIVEIRA?
Galatasaray'da Sergio Oliveira kötü döndü. Kupadaki Fatih Karagümrük maçında 11'de başlayan ve istenen performansı sergileyen Portekizli futbolcunun bu hali endişe yarattı. Orta alanda Ndombele'den yararlanamayan, Berkan'ın da yetersiz kalması nedeniyle alternatifi bulunmayan Teknik Direktör Okan Buruk için Oliveira'nın bu hali sıkıntı yarattı.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında orta sahaya takviye yapmamasının bedelini erken ödemeye başladı. Aslan'da Torreira ile Kerem Demirbay neredeyse alternatifsiz kaldı. Aurier'in sakatlığından dolayı Kaan Ayhan da orta alanda değerlendirilemiyor.