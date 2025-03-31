Galatasaray'da, Okan Buruk'un kararlarına tepkiler büyüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Müsabakaya son haftalarda eleştirilen sistemiyle yeniden çıkan Okan Buruk'a tepkiler büyüyor.
Sarı-kırmızıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular bekleneni veremezken, deneyimli teknik adamın bu isimlerden faydalanma şekli camiada büyük tartışmalara yol açtı.
FRANKOWSKİ TEPKİSİ
Devre arasında 3'lü savunmanın sağ kanat beki olarak alınan Frankowski'nin haftalardır 4'lü savunmada sağ bek olarak kullanılması büyük tepki çekiyor.
Oyuncu, alışık olmadığı bu taktikte hatalara sebebiyet veriyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde pozisyon hataları yapan Polonyalı futbolcu, takımını ilk yarıda eksik bıraktı.
MORATA'DA İSTENENİ VEREMİYOR
Icardi'nin uzun sakatlığı sonrası alınan Alvaro Morata'nın, asıl mevkisi olan santrfor yerine haftalardır Mertens'in oynadığı forvet arkası pozisyonunda kullanılması, Okan Buruk'a eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu pozisyonda Belçikalı 10 numarayı oldukça aratan İspanyol forvet, bir türlü istenen performansı gösteremedi.
Galatasaray'ın devre arasında yapılan bu yanlış kadro planlamasını nasıl düzelteceği merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular bekleneni veremezken, deneyimli teknik adamın bu isimlerden faydalanma şekli camiada büyük tartışmalara yol açtı.
FRANKOWSKİ TEPKİSİ
Devre arasında 3'lü savunmanın sağ kanat beki olarak alınan Frankowski'nin haftalardır 4'lü savunmada sağ bek olarak kullanılması büyük tepki çekiyor.
Oyuncu, alışık olmadığı bu taktikte hatalara sebebiyet veriyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde pozisyon hataları yapan Polonyalı futbolcu, takımını ilk yarıda eksik bıraktı.
MORATA'DA İSTENENİ VEREMİYOR
Icardi'nin uzun sakatlığı sonrası alınan Alvaro Morata'nın, asıl mevkisi olan santrfor yerine haftalardır Mertens'in oynadığı forvet arkası pozisyonunda kullanılması, Okan Buruk'a eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu pozisyonda Belçikalı 10 numarayı oldukça aratan İspanyol forvet, bir türlü istenen performansı gösteremedi.
Galatasaray'ın devre arasında yapılan bu yanlış kadro planlamasını nasıl düzelteceği merakla bekleniyor.