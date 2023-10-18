Galatasaray'da Okan Buruk'tan mutlusu yok!

Galatasaray'da Beşiktaş maçının hazırlıkları neşe içinde geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımından çok memnun olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan mutlusu yok!
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18 Ekim 2023 09:52
Milli aranın sonuna gelinirken, Galatasaray'da da derbi heyecanı yavaş yavaş artmaya başladı.

SarıKırmızılı ekip, 1 günlük iznin ardından önceki gün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yokluğunda Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Aslan'da, teknik direktör Okan Buruk da sayısal eksikliği tamamlamak amacıyla öğrencilerine katıldı.

Okan hoca, zorlu mücadeleye yönelik asıl taktik provayı ise Milli yıldızlar döndükten sonra yaptıracak.

OKAN BURUK ÇOK MEMNUN

Bu arada Florya'da oyuncuların ve teknik ekibin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Buruk, Galatasaray'ı bekleyen yoğun ve zorlu fikstür öncesi futbolcularındaki istek ve motivasyondan oldukça memnun.



 
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