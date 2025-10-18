Galatasaray'da Okan Buruk'a sarı kart!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında sarı kart gördü.
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 15. dakikasında Ömer Ali ile Eren Elmalı arasındaki mücadele sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Eren Elmalı'ya sarı kart gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sarı karta itirazda bulundu.
Hakem Karaoğlan, itirazlarının ardından 16. dakikada Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.
