Galatasaray'da Muslera, şampiyonluk modunu açtı!

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, son 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Sadece saha içi değil saha dışı performansıyla da şampiyonluk modunu açtı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera, şampiyonluk modunu açtı!
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17 Mart 2025 09:16
Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkarırken kaptan Fernando Muslera da şampiyonluk modunu açtı.

Sezon başı formsuz olan ve kötü performansıyla eleştirilen Uruguaylı file bekçisine yönelik eleştirilerin dozajı Avrupa'daki kötü sonuçlarla artmıştı.

ARKADAŞLARINA MENTAL DOKUNUŞLAR

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında son derece kritik kurtarışlara imza attı. 38 yaşındaki kaleci, son maçlarda arkadaşlarına mental dokunuşlar yaparak onların daha da motive olmasını sağlıyor.

URUGUAY'A DÖNMEYİ PLANLIYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ülkesi Uruguay'a dönmeyi planlıyor. Ülkesinde bir spor kompleksine yatırım yapan ve alt lig kulübü satın alan deneyimli file bekçisi bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı için Uruguay'a dönme fikrine sıcak bakıyor.  

 
 

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