Galatasaray'da Milano'ya transfer seferi!

Sportif AŞ Başkanvekiliile Teknik Direktördevre arasını fırsat görüp hem tatil hem de bazı transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti.Kavukçu ile Buruk'un burada menajerkapsamlı bir rapor alacakları öğrenildi. Bu çerçevede listedeki isimler için bir dizi temasta bulunulacağı öğrenildi. Cim-Bom'un hedefindeki ilk isimler, Fransa'da forma giyenCim-Bom'un ilk hedefinin, Lyon forması giyen Gürcü futbolcu Mikautadze olduğu, bunun için Olympique Lyon'un ikna edilebilmesi için Gardi'nin de devreye girebileceği vurgulandı. Finansal açıdan zor durumda bulunan Fransa kulübünün, Galatasaray'dantalep ederken, sarı-kırmızılılar ise bunu yarıya indirmek için çalışma yürütüyor.Aslan'ın Fransa'daki diğer hedefleri ise Paris Saint Germain'in Slovak stoperGalatasaray heyeti, PSG yönetimi ile kiralık transfer konusunda görüşmelerini sürdürecek.Öte yandan Galatasaray heyeti, Gardi ile yapılacak görüşmede Fransa'daki diğer transfer olasılıklarını da değerlendirecek.