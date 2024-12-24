Galatasaray'da Milano'ya transfer seferi!

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu ile Teknik Direktör Okan Buruk devre arasını fırsat görüp hem tatil hem de bazı transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti.
Kavukçu ile Buruk'un burada menajer Gardi'den kapsamlı bir rapor alacakları öğrenildi. Bu çerçevede listedeki isimler için bir dizi temasta bulunulacağı öğrenildi. Cim-Bom'un hedefindeki ilk isimler, Fransa'da forma giyen Mikautadze, Kolo Muani ve Milan Skriniar.
Cim-Bom'un ilk hedefinin, Lyon forması giyen Gürcü futbolcu Mikautadze olduğu, bunun için Olympique Lyon'un ikna edilebilmesi için Gardi'nin de devreye girebileceği vurgulandı. Finansal açıdan zor durumda bulunan Fransa kulübünün, Galatasaray'dan 20 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılılar ise bunu yarıya indirmek için çalışma yürütüyor.
Aslan'ın Fransa'daki diğer hedefleri ise Paris Saint Germain'in Slovak stoper Milan Skriniar ve Randal Kolo Muani. Galatasaray heyeti, PSG yönetimi ile kiralık transfer konusunda görüşmelerini sürdürecek.
Öte yandan Galatasaray heyeti, Gardi ile yapılacak görüşmede Fransa'daki diğer transfer olasılıklarını da değerlendirecek.
Kavukçu ile Buruk'un burada menajer Gardi'den kapsamlı bir rapor alacakları öğrenildi. Bu çerçevede listedeki isimler için bir dizi temasta bulunulacağı öğrenildi. Cim-Bom'un hedefindeki ilk isimler, Fransa'da forma giyen Mikautadze, Kolo Muani ve Milan Skriniar.
Cim-Bom'un ilk hedefinin, Lyon forması giyen Gürcü futbolcu Mikautadze olduğu, bunun için Olympique Lyon'un ikna edilebilmesi için Gardi'nin de devreye girebileceği vurgulandı. Finansal açıdan zor durumda bulunan Fransa kulübünün, Galatasaray'dan 20 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılılar ise bunu yarıya indirmek için çalışma yürütüyor.
Aslan'ın Fransa'daki diğer hedefleri ise Paris Saint Germain'in Slovak stoper Milan Skriniar ve Randal Kolo Muani. Galatasaray heyeti, PSG yönetimi ile kiralık transfer konusunda görüşmelerini sürdürecek.
Öte yandan Galatasaray heyeti, Gardi ile yapılacak görüşmede Fransa'daki diğer transfer olasılıklarını da değerlendirecek.