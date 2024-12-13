Galatasaray'da Metehan Baltacı formdan düştü

Galatasaray'da Malmö önünde karşılaşmaya ilk 11'de forma giyen ve stoperde yer alan Metehan Baltacı, gollerde yaptığı hatalarla öne çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Metehan Baltacı formdan düştü
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13 Aralık 2024 11:55
Galatasaray'da Malmö önünde karşılaşmaya ilk 11'de forma giyen ve stoperde yer alan Metehan Baltacı, gollerde yaptığı hatalarla öne çıktı.

Malmö'nün 24'te gelen ilk golünde Erik Botheim'ın kafa vuruşunda yerini kaybeden ve rakibini demarke bırakan genç stoper, 90+2'de de rakibin şutunu ilk etapta engelledi ancak dönen pozisyonda çok basit bir çalım yiyerek beraberlik golüne adeta davetiye çıkardı.

Süper Lig'de de son Sivasspor deplasmanında basit bir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da dış sahada oynanan Malmö mücadelesinde de performansıyla memnun etmedi.



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