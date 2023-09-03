Galatasaray'da Luyindama kulüp bulamadı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın takımda düşünmediği Christian Luyindama, kendisine kulüp bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Luyindama kulüp bulamadı
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03 Eylül 2023 13:44
Galatasaray'da, takımda düşünülmeyen Christian Luyindama konusunda henüz çözüm bulunamadı.

2019'da Standard Liege'den 5 milyon Euro bedel ile transfer edilen, 2022'de yarım sezon Al Taawoun'a, sonrasında ise Antalyaspor'a kiralanan Christan Luyindama henüz kulüp bulamadı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Luyindama çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti.
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