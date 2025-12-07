Galatasaray'da Lemina yoksa sıkıntı var!

Galatasaray 'ın savunma kurgusunda Mario Lemina'nın etkisi rakamlarla ortaya çıktı.

Gabonlu yıldız, stoper görevinde olduğu dakikalarda kalesini gole kapatırken, geriye yaslandığı anlarda takım adeta "kilit" vurdu.

Lemina'nın performansı, sarı-kırmızılı taraftarları ve teknik ekibi son dönemde oldukça memnun ediyor.

DERBİ VE LİGDE ETKİSİ NET

Beşiktaş derbisinde 1-0 gerideyken stoper pozisyonuna geçen Lemina, maçın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

Trabzonspor karşılaşmasında baştan sona savunmada görev yaparken skor 0-0'da kaldı.

Fenerbahçe sınavında stoperdeyken Galatasaray 1-0 öne geçti; Lemina ön liberoya geçtiğinde ise skor 1-1 oldu.

Samsunspor maçında stoper görevinde fark 2-0'a çıkarken, oyundan çıkınca savunma çözüldü ve Galatasaray iki gol yedi.

MONACO MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Şimdi merak edilen tek soru, Monaco maçında Lemina'nın sahada olup olmayacağı.

Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Gabonlu yıldız, yoğun tedaviyle yetiştirilmeye çalışılıyor.

Teknik ekip, Monaco karşısında savunmanın güvenliği için Lemina'nın durumunu yakından takip ediyor.

Mario Lemina'nın stoperdeki etkisi, Galatasaray'ın savunma organizasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.