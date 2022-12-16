Galatasaray'da kritik gün! Comolli ile görüşme...

Galatasaray scout ekibinin takip ettiği Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen ile ilgili bugün bazı girişimler yapılacak.Sarı-Kırmızılı ekibin bu akşam Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Galatasaraylı yetkililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir araya gelecek.Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boomen'i Galatasaray'ın sezon sonunda bedavaya alma şansı var. Görüşme de bu yönde gerçekleşecek. Ancak Toulouse tarafının, Hollandalı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bonservis karşılığında bırakma ihtimali doğarsa, Sarı-Kırmızılılar geç kalmadan bu operasyonu tamamlamak istiyor.Defansif yönü kuvvetli olan 1.88 boyundaki Boomen, hem ön libero hem de 8 numarada görev yapabiliyor. Şu ana kadar benzer bir rol için transfer edilen Midtsjö'nün bekleneni verememesi ve Norveçli oyuncuya Hollanda Ligi'nden talipler çıkması, muhtemel bir satışı beraberinde getirebilir. Bu durumda Boomen transferinin tam isabet olacağı düşüncesi, yönetim kanadında ve teknik heyet cephesinde ağır basmış durumda.